Житель Кировской области обвиняется в незаконном обороте наркотиков

23-летний житель Кировской области Евгений Тарасов обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

По материалам дела, с апреля по декабрь 2022 года Евгений Тарасов в составе организованной группы, на территории частного дома в Иглинском районе организовал нарколабораторию, где незаконно произвел мефедрон, часть которого расфасовал и поместил в тайники. Оставшиеся наркотики он хранил дома с целью продажи на территории республики.

Полицейские во время обысков обнаружили и изъяли прекурсоры запрещенных веществ массой более 189 кг, около 22 кг наркотиков, а также реагенты и оборудование для их изготовления.

Уголовное дело направят в Верховный суд.

Майя Иванова

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