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Коммерсантъ FM
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Владельцы Exeed получили бесплатный проезд по платным дорогам

Марка Exeed предоставит владельцам своих автомобилей возможность бесплатного проезда по платным дорогам М1 «Беларусь», М11 «Нева» и М4 «Дон» летом 2023 года.

Exeed

Exeed

Фото: Exeed

Exeed

Фото: Exeed

Владельцам автомобилей Exeed компенсируют 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог М1 «Беларусь» (кроме участка М1 «Северный обход Одинцова»), М11 «Нева» (кроме участка 15 км – 58 км Москва – Солнечногорск) и М4 «Дон» госкомпании «Автодор».

Проезд по М11 «Нева» будет компенсироваться с 22 июня по 30 июля, трассы М1 «Беларусь» и М4 «Дон» будут бесплатными для владельцев Exeed с 1 июля по 31 августа.

Оплату проезда вернут при условии регистрации в личном кабинете владельца Exeed и заполненной в разделе «Привилегии» на странице exeederclub заявки в «Свободный проезд». Для участия в акции необходим незаблокированный персонифицированный Транспондер T-pass «Автодор-Платные дороги» и выбор трехнедельного периода, в который планируется поездка по платной трассе.

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