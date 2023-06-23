Лавров анонсировал скорое включение Африканского союза в G20

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшей перспективе при активном содействии России решат вопрос о включении в G20 Африканского союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20. Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).

В Африканский союз входят 55 государств Африки. Члены союза коллегиально принимают важные политические и экономические решения. Страны союза также планируют в будущем отменить визовый режим для граждан всех стран Африки и создать единые Центральный банк и Валютный фонд. Участниками G20 являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.

Олеся Павленко