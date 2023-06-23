Астраханская заведующая детсадом обвиняется в злоупотреблении и взятках

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело против заведующей дошкольным подразделением одной из местных школ. Ей предъявлены обвинения в получении взятки и злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемая потребовала от пяти своих подчиненных часть стимулирующих выплат, которые те получили от школы. Сотрудники детского сада отдали заведующей более 130 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Астраханской области, деньги обвиняемая использовала по своему усмотрению.

Никита Маркелов