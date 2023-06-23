Суд в Удмуртии обязал подрядчика устранить разрушенную брусчатку на отремонтированном объекте в селе Красногорское

В Удмуртии суд обязал компанию-подрядчика устранить дефекты покрытия центральной площади в селе Красногорское. Ремонт объекта проводился по контракту в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды», сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

По данным суда, контракт на выполнение работ был заключен между администрацией Красногорского района и подрядчиком. Однако проверка выявила частичное разрушение покрытия центральной площади из тротуарной брусчатки.

Суд обязал подрядчика устранить дефекты до 1 августа, а администрацию района обеспечить контроль выполнения ремонтных работ в этот же срок.