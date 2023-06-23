Полпред президента РФ в ПФО и губернатор Прикамья проинспектировали достроенный ЖК «Любимов» в Березниках

Сегодня в ходе рабочего визита в Прикамье полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили в Березниках ЖК «Любимов». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

В июне в правобережной части города завершено строительство последнего из 29 домов для переселения граждан, дома которых оказались в зоне техногенной аварии. Последним был сдан в эксплуатацию дом на Строгановском бульваре, 13. Игорь Комаров и Дмитрий Махонин вручили будущим новоселам ключи от квартир в новом доме. Всего в него смогут переехать 240 семей.

«Реализация проекта длилась почти 10 лет, и сегодня с уверенностью можно сказать, что поручение Президента России Владимира Путина по переселению граждан из зоны техногенной аварии завершается, и завершается успешно. Мы видим, что для этого приложены большие силы. Это и помощь федерального центра, и большая работа руководства региона вместе с Корпорацией развития Пермского края, и помощь "Уралкалия": все участвовали и добились, на мой взгляд, очень хороших результатов. Хочется поздравить новоселов, для которых с завершением проекта строительства домов начинается новая жизнь. Далее региону предстоит продолжать развивать микрорайон как комфортное место для жизни граждан, и этому следует уделить особое внимание. Обсуждали этот вопрос с губернатором – у властей конкретные планы уже есть», – заявил Игорь Комаров.

«Представители федеральных органов власти регулярно посещали строительную площадку, оказывали содействие в реализации проекта, - отметил губернатор Прикамья, - благодарим Игоря Анатольевича и Александра Николаевича, а также в их лице Правительство РФ и Президента России за внимание к жителям Березников, пострадавших от техногенной катастрофы, и за совместную работу по их переселению. Всего в 29 домах возведено порядка 286 тыс. кв. метров жилья для 12 тысяч человек – это пять тысяч семей». По словам Дмитрия Махонина, темпы строительства удалось нарастить за последние 2,5 года. Именно в этот период, несмотря на внешние вызовы, благодаря смене команды и подходов к строительному процессу было возведено 16 домов. При этом краевые власти ставили перед собой задачу не просто строить многоквартирные дома для переселения, а создавать микрорайон, обеспеченный всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. Губернатор подчеркнул, что в правобережье Березников открыта школа на 1224 места с бассейном, работают три детских сада на 240 мест каждый и физкультурно-оздоровительный комплекс, проведено благоустройство дворов и придомовых территорий, обеспечено транспортное сообщение.