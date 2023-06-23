Скончался 19-летний виновник смертельной аварии под Краснодаром

В больнице от полученных травм умер 19-летний водитель, который вечером 22 июня при повороте в поселок Краснолит Прикубанского округа Краснодара не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd23krasnodar Фото: t.me / mvd23krasnodar

После столкновения с деревом машина загорелась. Как ранее писал «Ъ-Кубань», в результате аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка. Водитель с места ДТП был доставлен в больницу.

По данным УМВД России по Краснодару, 19-летний молодой человек водительских прав никогда не получал. Автомобиль, за рулем которого он находился, принадлежал его бабушке.

Андрей Пугачев