В Ульяновске власти назвали фейком информацию об отравлении детей

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области опровергло информацию об отравлении детей в регионе. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

«В сети Интернет и по мессенджерам в родительских чатах распространяется информация об отправлениях детей продуктами питания. Это фейковые сообщения, не стоит воспринимать их серьезно и тем более не распространять дальше»,–говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространялась информация об отравлениях детей сладостями и газировками определенных марок. В сообщениях также был представлен список этих продуктов с просьбой разослать эту информацию.

Ани Айвазян