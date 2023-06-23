Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился ресторан Mr.Lee.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mr.Lee Фото: Mr.Lee

Новый проект Аркадия Новикова Mr.Lee открылся по соседству с Assunta Madre на Поварской. Оба ресторана имеют не только локальное, но и ментальное сходство: Mr.Lee оказался премиальным заведением с китайской кухней, ориентированным на ту же публику, что и средиземноморский Assunta Madre.

Современный, динамичный и откровенно дорогой интерьер с соснами бонсай от петербургского дизайнера Алексея Пенюка; огромное меню с упором на рыбу и морепродукты с ледяной витрины под присмотром опытнейшего бренд-шефа Ли Чжана, его команды из девяти китайских поваров и московского шефа Александра Качинского; диковинные продукты вроде нежнейшей алтайской говядины и утки из Пекина, китайской желтой рыбы и черного сибаса, белого бамбука и кай-лана; безупречный пятизвездочный сервис; посуда, стекло, текстиль; летняя веранда во внутреннем дворе городской усадьбы Долгоруковых-Сологуба…

Новый ресторан всеми возможными способами транслирует свою элитарность и исключительность и не оставляет никаких поводов сомневаться в правомерности своих притязаний. Mr.Lee, прошедший мощнейшую трансформацию со времен первого своего воплощения на Неглинной, реинкарнировался в паназиатский ресторан европейского уровня, отвечающий всем современным понятиям о том, каким должен быть актуальный московский uxury.

Так что теперь за «пятизвездочной» говядиной с соусом «черный перец», образцовой уткой по-пекински и свежайшими крабами с манго, корном и кейлом — только сюда.