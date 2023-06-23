В Сочи активист запрещенной организации иеговистов осужден на шесть лет

Центральный районный суд города Сочи признал Даниила Суворова виновным в участии в деятельности экстремисткой религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также в вовлечении граждан в эту организацию, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Подсудимый приговорен к шести годам колонии общего режима.

Противоправную деятельность Даниила Суворова выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал, что господину Суворову было известно о признании экстремистским и ликвидации объединения «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», а также входящих в его структуру местных религиозных организаций. Несмотря на это, мужчина с 2019 года принимал участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях, участвовал в обсуждении книг «Свидетелей Иеговы». Кроме того, подсудимый Суворов активно вовлекал в ряды запрещенной организации новых участников, используя методы психологического манипулирования.

В судебном заседании подсудимый Суворов сообщил, что разделяет убеждения «Свидетелей Иеговы», но вину в участии в деятельней экстремисткой организации не признал.

Анна Перова, Краснодар