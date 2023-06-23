Донское Заксобрание готовит предложение об ограничении банковских комиссий

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области готовят обращение для передачи на федеральный уровень предложения об установлении предельных размеров комиссий на банковские услуги. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

«В настоящее время фактически все население Ростовской области платит так называемый банковский оброк, потому что за многие свои услуги банки взимают неоправданно высокие комиссии,— цитирует пресс-служба депутата Игоря Буракова.— Мы хотим в этой сфере навести порядок и избавить людей от откровенно грабительских комиссий, которые зачастую используются финансовыми организациями для решения своих проблем».

В первую очередь, планируется отрегулировать комиссии за проведение оплаты жилищно-коммунальных услуг и комиссии за межбанковские переводы.

Обращение депутатов с предложением будет направлено в вышестоящие органы до конца июля.

Анастасия Назарова