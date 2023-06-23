В Армавире строят завод по выпуску стеклянной посуды

Собственное производство расширяет ООО «Горница», и новый завод будет заниматься производством стеклянной посуды и изделий из стекла, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

По данным городской администрации, в проект уже инвестировано около 170 млн руб. Еще столько же собственник вложит до конца реализации проекта.

К концу текущего года строители планируют возвести основное здание. В сентябре поступит новое современное оборудование для производства изделий.

Площадку, где идет строительство нового завода, посетил глава Армавира Андрей Харченко. На площадке работает около 40 человек. На территории почти в 3 гектара завершились земляные работы, готов фундамент основного цеха и бетонные подушки, на которых установят две печи. Мощность печей составит 30 и 15 тонн литья стекла в стуки.

Как отметил директор компании Сергей Щерба, работы проводятся по графику. Небольшие коррективы внес сильный дождь, который продолжался в течение двух недель. Для экономии денежных средств и времени принято решение о создании собственной рабочей бригады. В итоге работы выполняются согласно проекту, но с экономией в 30–50%.

Андрей Пугачев