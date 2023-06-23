В Татарстане двум мужчинам дали условные сроки за коммерческий подкуп

Азнакаевский горсуд приговорил 37-летнего и 34-летнего татарстанцев к условным срокам за коммерческий подкуп. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Суд установил, что осужденные с октября 2019 по май 2020 годов, будучи сотрудниками ООО «Стройком», передали управляющему одного из производственных участков агрофирмы «Азнакай» деньги, а тот взамен предоставил право снести два трубопровода на территории предприятия. Сумма составила 115 тыс. руб.

В итоге оба фигуранта получили по три года лишения свободы условно. Вину они признали частично.

"Ъ-Казань"