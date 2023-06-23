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Фольклор, национальная еда и поиск Цветка папоротника ждет гостей на фестивале «Звуки прошлого» в Удмуртии

В туристическом комплексе «Тылыс» в Юкаменском районе Удмуртии 8 июля состоится второй фестиваль волынщиков и возрожденных музыкальных инструментов «Звуки прошлого». Участвовать у нем будут музыканты из Москвы, Марий Эл, Карелии, Чувашии и Кировской области, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Гости смогут услышать фольклор разных народов России в сопровождении возрожденных традиционных инструментов, а также посетить ремесленные мастер-классы. В рамках фестиваля будет представлена разнообразная национальная еда, в том числе удмуртская, татарская, бесермянская и русская.

Участники мероприятия смогут также посидеть на огромных валунах и загадать желание, прогуляться по эко-тропе у горы Мыргетон. Закончится фестиваль танцами у костра, купальскими гаданиями, поисками Цветка папоротника и клада. Гостей также ждет показ кино под открытым небом.

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