ВС РБ отказал в удовлетворении иска Адвокатской палаты о защите репутации

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Адвокатской палаты республики на решение Советского райсуда Уфы, который в марте текущего года отказал в удовлетворении иска о защите деловой репутации к юристам Виталию Буркину и Александру Войцеху.

Адвокатская палата просила признать не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию сведения о руководстве палаты, в частности, президенте Булате Юмадилове и его сыне, вице-президенте АП Денисе Юмадилове. В видеоролике «Обращение Виталия Буркина и Александра Войцеха к функционерам Федеральной палаты адвокатов», размещенном в интернете в 2020 году, ответчики сообщали, что «Юмадиловы — это сидельцы в предбанниках власти, никогда не замеченные в адвокатских делах». Совет палаты Виталий Буркин и Александр Войцех назвали «ручным». «Мы имеем дела с жуликами, которые жили десять лет за счет адвокатов республики»,— говорится в видеозаписи. Ответчики призвали руководство палаты и совет уйти и «хотя бы начать возмещать вред». Также господин Буркин отметил, что прекращения уголовного дела в отношении Булата Юмадилова «быть не может, там эпизодов тьма тьмущая».

В 2020 году господину Юмадилову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Как сообщал СКР по республике, обвиняемый, будучи президентом Адвокатской палаты, арендовал у своей тещи помещения по завышенным ценам. В связи с этим было необоснованно потрачено более 5 млн руб. Однако в 2021 году уголовное дело было прекращено следствием по причине отсутствие заявления потерпевшего — Адвокатской палаты республики.

Истец просил обязать ответчиков опровергнуть и удалить этот ролик, за каждый день неисполнения судебного акта взыскать с Виталия Буркина и Александра Войцеха по 5 тыс. руб. неустойки, а также обязать управление Роскомнадзора по Башкирии ограничить доступ и распространение этой информации.

В иске Адвокатская палата отмечала, что «распространение порочащих сведений об адвокатуре затрагивает интересы истца, всего адвокатского сообщества Республики Башкортостан в целом и каждого отдельного адвоката Республики Башкортостан».

Александр Буркин в своих возражениях отметил, что видеообращение было направлено в защиту интересов Адвокатской палаты республики «от злоупотреблений конкретных лиц органов управления организации, а не против нее», сведения были основаны на судебных актах, актах государственных органов, официальных пресс-релизах ведомств, а созданию негативного образа палаты «способствовали сами руководители организации».

Советский райсуд пришел к выводу, что распространенные ответчиками сведения о Булате Юмадилове как о руководителе палаты не могут быть признаны порочащими деловую репутацию юрлица, руководителем которого он является. Также нет информации, что видеоролик повлек какие-либо конкретные негативные последствия для истца, отметил суд.

В апелляционной инстанции представитель Адвокатской палаты заявил, что в опубликованной видеозаписи не указано, что спорная информация основана на пресс-релизах, «при сравнивании текстов пресс-релизов и текстов оспариваемой видеозаписи становится очевидным их кардинальное отличие».

Апелляция согласилась с доводами первой инстанции в том, что высказывания носят оценочный характер и отражают субъективное мнение ответчиков о руководстве палаты, «их невозможно однозначно толковать как недостоверные, явно ложное и влекущие умаление деловой репутации» организации. Целью ответчиков являлось высказывание недовольства действиями Булата Юмадилова, которые, по их мнению, наносят ущерб Адвокатской палате, а не причинение ущерба ее деловой репутации, пришла к выводу судебная коллегия.

Влада Шипилова

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