В Сочи осудили участника организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в РФ

В Сочи осудили участника религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной запрещенной в России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В суде было установлено, что, несмотря на действующий запрет на деятельность указанного религиозного объединения в РФ, житель Сочи принимал активное участие в работе организации. Мужчина помогал проводить проповеди, участвовал в обсуждении религиозных книг и печатных изданий, в том числе признанных экстремистскими на территории России. Житель Сочи активно «вербовал» новых адептов религиозного течения, используя «методы психологического воздействия».

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 (участие в запрещенной религиозной организации) и (склонение и вербовка лиц к участию в экстремистской деятельности). Своей вины мужчина не признал, но суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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