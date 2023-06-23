Бывшего алтайского чиновника проверяют на причастность к убийствам пяти абитуриенток более 20 лет назад

В Алтайском крае бывшего чиновника проверяют на причастность к убийствам пяти абитуриенток летом 2000 года. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах региона.

Экс-чиновника задержали в мае 2023 года по другому уголовному делу — об убийстве в сентябре 1989 года 17-летней девушки. Согласно версии правоохранителей, обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с девушкой. Оказавшись с ней наедине недалеко от села Зеленая Дубрава (Родинский район), он попытался ее изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление, после чего обвиняемый убил девушку, а тело закопал. В 1990 году оно было обнаружено в лесополосе.

Следствие возбудило дело об убийстве (ст. 102 УК РСФСР), которое перешло в категорию «висяков». Спустя более 30 лет участники аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов дела и провели дополнительные мероприятия. Они повторно допросили свидетелей, проверив каждого на детекторе лжи. Один из мужчин, которому на тот момент было 19 лет, дал признательные показания и подтвердил их на месте происшествия.

В региональном управлении ведомства оставили без комментариев появившуюся информацию о том, что задержанный сознался в убийстве пяти девушек в 2020 году. «В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы», — говорится в сообщении краевого СКР.

Летом 2000 года пропали пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета АГТУ). Первой пропала Юлия Тихтиекова. 29 июня родители привезли девушку к зданию АГТУ, и она отправилась в приемную комиссию сдавать документы. Домой Юлия больше не вернулась. Вслед за ней исчезли Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Тела большинства девушек были обнаружены в лесу на территории Калманского района под Барнаулом.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев