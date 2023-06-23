Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни поэта и музыканта, в том числе о его зависимости и отношениях с женщинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Тверская улица сегодня, дом 10. Здесь последние годы жизни провел Александр Вертинский, поэт и музыкант, чья слава в свое время не уступала славе Высоцкого. Первым его гонораром за выступление были борщ и котлеты от Марии Арцыбушевой — хозяйки московского Театра миниатюр. А главной проблемой — дикция. Саша картавил так, что на экзаменах при поступлении в Художественный театр его забраковал сам Станиславский. Зато этот дефект сделал его манеру исполнения песен неповторимой.

Еще одной преградой к покорению Олимпа неожиданно стал кокаин. В те времена он свободно продавался в аптеках в запечатанных коричневых баночках по одному грамму. Почувствовав, что находится в зависимости, Вертинский сбежал от своего пристрастия на фронт. Шла Первая мировая война… Он был санитаром на 68-м поезде Всероссийского союза городов. Вертинский вспоминал: «В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Когда я закончил свою службу, на моем счету было тридцать пять тысяч перевязок!»

В Москву он вернулся после легкого ранения. Гастролировал, а после революции эмигрировал в Константинополь, где купил греческий паспорт на имя некого Александра Вертидиса. Интересно, что с ним он объездил весь мир, но никогда не был в Греции… За границей Вертинский прожил почти четверть века. Дружил с величайшими людьми своего времени. Пережил романы с Марлен Дитрих, говорят, еще и с Гретой Гарбо, но это уже не точно.

Хотя, на мой взгляд, самые интригующие отношения были у него с королевой немого экрана Верой Холодной, еще до отъезда за рубеж. Недаром за кулисами шептались: «Только Вертинский может довести Холодную до кипения». В Голливуде он сниматься не стал — не понравилось. В Китае бедствовал. Приходилось закладывать фрак в ломбард, а перед выступлениями снова его выкупать. Все более или менее наладилось, когда он вернулся на родину. А две его дочери, Марианна и Анастасия, стали известными в СССР киноактрисами.