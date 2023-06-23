На ремонт участка дороги к Лаклинской пещере в Башкирии потратят до 5,2 млн рублей

Администрация Салаватского района ищет подрядчика для ремонта дороги к Лаклинской пещере, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 5,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 июня. Работы профинансирует местный бюджет.

Согласно аукционной документации, работы надо выполнить до 30 октября. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 0,3 км.

Лаклинская пещера расположена в 1,3 км западнее села Лаклы. Является крупнейшей пещерой в северо-восточной части Башкирии, памятник природы. Образовалась в нижнекаменноугольных битуминозных известняках визейского яруса, возраст которых – более 300 млн лет. В пещере обитают летучие мыши.

Венера Хисамова

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