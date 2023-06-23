Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о торгах аукционного дома «Литфонд», на которых будут представлены документы и фотографии из семейного архива К. С. Станиславского

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В эту субботу, 24 июня, состоится аукцион, мимо которого я пройти просто не мог. Аукционный дом «Литфонд» выставляет документы и фотографии из семейного архива Константина Сергеевича Станиславского. Просто хочется воскликнуть традиционное: «Не верю!».

И тем не менее, аукцион называется «Авангард и русский театр» и посвящен новаторам и реформаторам отечественного театрального искусства первой половины XX века.

Нас интересует Алексеев, aka Станиславский. Несколько документов повествуют об ученических годах будущего великого режиссера и его будущей же супруги знаменитой актрисы Марии Перевощиковой, aka Лилина.

Итак, воспитанник Лазаревского института восточных языков Алексеев, судя по ведомостям за пятый и шестой классы, был глубоким троечником, а вот ученица первого класса училища ордена Св. Екатерины Перевощикова, напротив, круглой отличницей.

Раритетный архив музейного уровня заявлен по стартовой цене всего лишь в 250 тыс. руб. Школьные успехи будущей актрисы Лилиной подтверждаются и аттестатом, свидетельствующим об ее окончании училища в 1883 году с золотой медалью. Любопытно, что на оборотной стороне этого документа имеется запись, заверенная печатью церкви Космы и Дамиана о том, что «девица Мария Петровна Перевощикова 1889-го года июля 5 дня повенчана с потомственным почетным гражданином Константином Сергеевичем Алексеевым». За такой раритет ставят 500 тыс. руб.

Наконец, личный дневник Станиславского с обширным посланием дочери Кире: датируется 1900-ми годами, 26 страниц в роскошном английском цельнокожаном переплете. Дневник озаглавлен «Киляле после замужества» и имеет рукописное трогательное посвящение: «Не даром Кира получила восточное имя. Она уроженка Кавказа. Там она впервые дала о себе знать, нарушив беспечность молодых супругов, которые оканчивали свое второе свадебное путешествие».

Это для исследователей творчества Станиславского. Оценка — 400 тыс. руб.