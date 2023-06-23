Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре из-за ремонта теплотрасс перекрыто движение на ряде дорог

Ремонт и модернизация теплотрасс стали причиной ограничения движения транспорта на нескольких участках улиц Самары. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, с пятницы до 5:00 (MSK+1) понедельника, 26 июня, ограничено движение в районе дома № 4 по ул. Береговой и по ул. Губанова на участке от ул. Солнечной до Ново-Садовой. Кроме того, с субботы, 24 июня, до 05:00 понедельника, 26 июня 2023 года транспорт не сможет ходить по ул. Гаражной на участке от ул. Авроры до Четвертого проезда. Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону. Ранее в Самаре ограничивалось движение из-за антитеррористических учений.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...