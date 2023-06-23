Инновационный вектор Магнитки

Завтра в России отмечают День изобретателя и рационализатора. Это направление деятельности имеет большое значение и для Магнитогорского металлургического комбината, где поддержка рационализаторства и изобретательства является важной частью корпоративной культуры и повышения эффективности производства.



Сегодня, в канун «профессионального» праздника инноваторов, на площади перед заводоуправлением ПАО «ММК» состоится традиционная промо-акция «Свежая идея», призванная активизировать творческую активность работников компании и привлечь их к рационализаторской деятельности. В этот день все желающие работники Группы компаний ММК имеют возможность поделиться своими новаторскими идеями на Комсомольской площади и получить традиционные подарки с символикой «Свежей идеи».

Руководство ПАО «ММК» рассматривает рационализаторскую деятельность в качестве одного из приоритетных направлений стратегии компании. «Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала и максимальной вовлеченности сотрудников в жизнь и работу компании. Совершенствование корпоративной культуры, формирование развивающей среды и атмосферы возможностей – залог будущих успехов предприятия. Поэтому мы придаем первостепенное значение развитию рационализаторства и изобретательства как важнейшей составляющей нашего инновационного потенциала», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями Магнитки идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства. Для развития творческого потенциала и мотивации сотрудников к проявлению инициативы к улучшениям в компании ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия. В частности, на привлечение работников к научно-исследовательской деятельности направлены ежегодные научно-технические конференции молодых специалистов, в рамках которых молодые инженерные кадры предлагают свои проекты и разработки, направленные на совершенствование металлургического производства. Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», а также ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».

В ММК разработана и эффективно функционирует система подачи и внедрения рационализаторских предложений, количество и качество которых постоянно растет, при этом время на их внедрение сокращается. Внести своё рационализаторское предложение через специальное мобильное приложение мобильное приложение «Эволюция» и «Платформу энергоменеджмента» можно в любое время суток. В 2022 рационализаторы Магнитки подали на рассмотрение экспертных комиссий 6927 идей – на 22,5% больше, чем в предыдущем году. Три четверти этих идей были одобрены и приняты к внедрению. Экономический эффект от уже реализованных рационализаторских предложений составил 276 млн рублей.

Инновационная деятельность специалистов комбината не раз отмечалась и на международном уровне – на ведущих международных выставках изобретений, проходивших в последние годы в России и за её пределами, инновационные разработки и изобретения ММК регулярно получали различные награды.

День изобретателя и рационализатора отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу июня. Этот праздник был введен в СССР еще в конце 1950-х годов и приобрел официальный статус в 1979 году. Первоначально он представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. 25 июня Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, и отбирала лучшие. Отличившихся изобретателей награждали, вручали государственные награды, давали звания. С течением времени праздник потерял свое первоначальное значение, став просто «профессиональным» праздником изобретателей и рационализаторов. Но и сейчас к этой дате специальная комиссия при Российской академии наук (РАН) выдвигает наиболее выдающихся новаторов к представлению на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

ПАО «ММК»