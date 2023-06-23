Вице-премьер Башкирии Борис Беляев обжаловал приговор

Вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев, осужденный к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, подал апелляционную жалобу. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Уфы. Заседание в Верховном суде Башкирии еще не назначено.

Ленинский районный суд вынес приговор в начале июня. Помимо Бориса Беляева по уголовному делу были осуждены министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев — на шесть лет, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин и экс-замглавы Кумертау Юрий Куров — на пять лет, а начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемые об этом знали. Тем не менее, фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали их акты приемки и ввода в эксплуатацию. Вину осужденные не признали. Они были взяты под стражу в зале суда.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда, жалобы подали адвокаты всех осужденных, кроме Юрия Курова.

В правительстве Башкирии комментировали, что до вступления приговора в законную силу Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев останутся на своих должностях.

Венера Хисамова

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