Госкорпорация продает землю и нежилое здание в Челябинской области за 11 млн рублей

Государственная корпорация «Дом.РФ» выставила на торги два объекта в Челябинской области. В региональном центре продается нежилое заброшенное здание в Курчатовском районе, вблизи Миасса – земельный участок в лесу. Их общая начальная цена составляет 11,06 млн руб., сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

В Челябинске за 6,54 млн руб. продают имущественный комплекс, включающий участок площадью 0,2 га и трехэтажное здание площадью 1,14 тыс. кв. м. Объект расположен по адресу: улица Профессора Благих, 83 «А». В «Дом.РФ» отмечают, что имущество может быть использовано под размещение арендного бизнеса, административно-офисных помещений, торгово-досугового центра или объекта образования. Еще один вариант – демонтаж и новое строительство. Ранее зданием, которое никогда не работало, управлял Челябинский государственный университет.

Второй объект – участок площадью 37,7 га, расположен вблизи Миасса. Его начальная цена составляет 4,5 млн руб. Земля предназначена для размещения производственных объектов. «Земельный участок расположен в окружении лесного массива. Территория относительно ровная, значительная часть участка порыта лесом. До участка возможно добраться на личном транспорте по грунтовой дороге»,– говорится в сообщении о торгах. Время в пути до Миасса – не более 20 мин.

Аукционы по этим продаже этих объектов назначены на 21 июля. Заявки на участие принимаются до 17 июля.

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