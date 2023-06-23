ФСБ и МВД раскрыли схему хищения ски-пасов в КБР

В ходе совместной операции сотрудники ФСБ и МВД России в Кабардино-Балкарии пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях средств, полученных от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта Эльбрус, входящего в структуру АО «Кавказ.РФ». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

По данным ведомства, участники, входившие в состав преступной группы, «вносили недостоверные сведения в платежную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата чужого имущества организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установило следствие, в 2021 году «специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы Департамента информационных технологий вступил в преступный сговор с кассирами». Совместно они и реализовали схему, благодаря которой похищали часть вырученных от продажи ски-пасов денег. По предварительным данным, участники «схемы» смогли получить более 70 млн руб. и «причинили АО "Кавказ.РФ"» материальный ущерб на эту сумму.

В рамках расследования уголовного дела уже задержаны пятеро участников преступной группы. В ходе обыска у них были изъяты мобильные телефоны, «содержащие переписку, касающуюся фабулы расследуемого дела», и «значительная сумма наличных денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности».

У организатора преступной схемы «в качестве обеспечительной меры» по решению суда изъяты «автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму свыше 250 млн руб.».

Все участники группы заключены под стражу на время проведения следственных действий.

Александра Ларинцева, Пятигорск