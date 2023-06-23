В Башкирии число случаев заболевания геморрагической лихорадкой увеличилось в 3,5 раза

В Башкирии за январь-май зарегистрировали 548 случаев заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Число заболевших в 3,5 раза превысило среднемноголетние значения, сообщила пресс-служба территориального Управления Роспотребнадзора по республике.

Пациенты с таким диагнозом зарегистрированы в 35 районах республики. В Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском и Давлекановском районах, а также в городе Октябрьском заболеваемость ГЛПС выше республиканского уровня.

Около 70% заболевших — трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет. Инфицирование происходит, как правило, в бытовых условиях. Заболевают люди, которые выезжают в сельскую местность, проживают в частном секторе, заготавливают дрова и убираются в сараях. Как сообщал «Ъ-Уфа», высокая заболеваемость ГЛПС была отмечена в Башкирии и в 2022 году.

Наталья Балыкова

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