В Башкирии вложат 650 млн руб. в строительство гостиниц и глэмпингов

Башкирии из федерального центра выделили 258,6 млн руб. на реализацию 16 инвестпроектов по строительству модульных гостиниц, глэмпингов и других туробъектов. Еще 390 млн руб. составит софинансирование из республиканского бюджета и собственные средства инвесторов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Проводился конкурс на предоставление субсидий регионам в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В частности, появятся новые глэмпинги при Центре башкирской лошади в Чишминском районе, агро-туристический комплекс в Ишимбайском районе, всесезонный глэмпинг в Абзелиловском районе, расширятся действующие туробъекты в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском, Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах.

В общей сложности планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года 500 новых номеров.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте