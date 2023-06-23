После атаки беспилотников в Курске был разрушен лишь забор на даче

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности от двух случаях срабатывания над Курском российской системы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью. По его данным, над городом были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, точное число губернатор не называл.

В результате «падения обломков» был разрушен забор на участке «одного из садовых товариществ» в пригороде Курска, сообщил губернатор в своем telegram-канале. «В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить»,— заверил он.

Господин Старовойт вновь призвали жителей, нашедших обломки не трогать их и сообщать о находках властям по телефону 112.

Сергей Калашников

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