В администрации Краснодара объяснили, как решить проблемы с водой в Старокорсунской

Частые отключения воды в станице Старокорсунской под Краснодаром происходят из-за частых поливов летом и систему необходимо модернизировать, рассказали в МЦУ Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Жители Старокорсунской уже не первый год жалуются на проблемы с водоснабжением. При этом количество населения в станице увеличивается, возрастает и расход воды.

Как пояснили в МЦУ Краснодара, насосы и водозаборные сооружения летом работают по максимуму. Утром и вечером самым удаленным от насосных станций участкам частного сектора не хватает количества имеющейся воды. Как итог — вода в систему поступает, но население ее очень быстро разбирает. Необходимо отремонтировать сети и бурить скважины. Данный вопрос сейчас прорабатывается.

Андрей Пугачев