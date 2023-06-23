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Мэрия Ярославля выставила на торги участки для строительства таунхаусов

На официальном портале мэрии Ярославля опубликованы аукционы по заключению договоров аренды пяти земельных участков для блокированной жилой застройки. Стоимость аренды участков варьируется от 640 тыс. до 9 млн руб. Сдаются участки в Заволжском и Фрунзенском районах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самый дорогой участок сдается в Заволжском районе на улице Клубной на 7 лет 4 месяца, стоимость аренды составляет 9,4 млн руб. Общая площадь участка составляет почти 4 тыс. кв.м. и находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Согласно данным в извещении, в доме должно быть 5 этажей, в том числе можно встроить объекты обслуживания. Транспортная и инженерная инфраструктуры развиты, но потребуется организация подъезда. Торги состоятся 5 июля.

Остальные участки сдаются во Фрунзенском районе. На улице Семейной сдаются два участка на 4 года 10 месяцев площадью 2,3 тыс. кв.м. и 2,8 тыс. кв.м. стоимостью 786 тыс. и 957 тыс. руб. соответственно. Участки предназначены для строительства таунхаусов, состоящих из двух и более блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи. Высотность здания определена в 3 этажа. Транспортная инфраструктура развита, инженерная — частично. К участку будет необходимо организовать подъезд. Торги состоятся 5 июля.

Еще один участок площадью 2,4 тыс. кв.м. сдается на улице Вербной за 845 тыс. руб. Земельный участок сдается для строительства блокированной жилой застройки (прим.: таунхаус). Торги состоятся 12 июля.

На улице Малая Лютовская сдается участок площадью 2 тыс. кв.м. для строительства таунхаусов стоимостью 640 тыс. руб. На нем также можно построить жилой дом в 3 этажа, состоящий из двух или более блоков, каждый из которых предназначен для проживания лишь одной семьи. При этом количество совмещенных домов не должно быть больше 10. Транспортная инфраструктура не развита, а инженерная лишь частично. Торги состоятся 2 августа.

На всех предлагаемых в аренду участках минимальный процент застройки соответствует 25, а максимальный — 50. Подключить водоснабжение и водоотведение можно ко всем участкам, однако отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения и газоснабжения.

Сейчас на участках много деревьев, в том числе берез в «хорошем декоративном состоянии», срубить их возможно, однако при проектировании строительства необходимо предусмотреть максимальное их сохранение.

Алла Чижова

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