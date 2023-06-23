В Саратовской области судебного пристава обвиняют в халатности

Прокуратура Ершовского района передала в суд дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Фигурнатка — 49-летняя бывшая судебный пристав, сообщает пресс-служба надзорного органа Саратовской области.

По данным следствия, работая приставом-исполнителем Ершовского РОСП, с 1 января этого года обвиняемая получала из районных судов постановления о назначении обязательных работ, возбуждала производства, но направления к местам отбытия наказания не издавала и не контролировала исполнение назначенных инстанциями мер. Несколько раз женщина подделывала документы об отбытии наказания, после чего исполнительное производство заканчивалось.

Дело завели на основании постановления районного прокурора Ивана Бочарова. Решение вынесет Ершовский районный суд.

Дарья Васенина