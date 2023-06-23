Вход в Нижегородский кремль ограничат в День молодежи 24 июня

Попасть на территорию Нижегородского кремля в День молодежи 24 июня можно будет только через арку у Кладовой башни, сообщили в пресс-службе правительства региона. Остальные входы, включая главный в Дмитровской башне, будут закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Посетителей будут досматривать на входе. На выход будут работать арка у Кладовой башни и ворота у Ивановской башни.

Крепость в субботу будет открыта для посетителей с 8:00 до 22:00, а круговой маршрут по кремлевской стене — с 10:00 до 17:00. Музеи и концертный зал будут работать по обычному расписанию.

Анастасия Еремина