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Вход в Нижегородский кремль ограничат в День молодежи 24 июня

Попасть на территорию Нижегородского кремля в День молодежи 24 июня можно будет только через арку у Кладовой башни, сообщили в пресс-службе правительства региона. Остальные входы, включая главный в Дмитровской башне, будут закрыты.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Посетителей будут досматривать на входе. На выход будут работать арка у Кладовой башни и ворота у Ивановской башни.

Крепость в субботу будет открыта для посетителей с 8:00 до 22:00, а круговой маршрут по кремлевской стене — с 10:00 до 17:00. Музеи и концертный зал будут работать по обычному расписанию.

Анастасия Еремина

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