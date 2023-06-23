Telegram: Бюджетников в Казани заставят оформить Fan ID для посещения матчей «Рубина»

На матчи казанского «Рубина» в текущем сезоне Премьер-Лиги планируют нагнать бюджетников. Об этом сообщает Telegram-канал болельщиков клуба «Рубин Гудс».

Канал опубликовал письмо замглавы Минспорта Татарстана Халила Шайхутдинова, которое предназначено руководителям региональных министерств и ведомств. В нем говорится о необходимости оформить паспорта болельщиков (Fan ID) для посещения игр казанского клуба и передать информацию об этом руководителям подведомственных учреждений. Объясняется это тем, что с посещением игр «Рубина» в этом сезоне возникнут сложности.

Напомним, «Рубин» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вернулся в Премьер-Лигу, где для посещения матчей требуется Fan ID. В настоящее время на стадионе клуба готовятся к введению паспортов болельщиков.

"Ъ-Казань"