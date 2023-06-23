Орлов утвердил проект по строительству железнодорожной линии в Новокольцовский

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства железнодорожной линии в Новокольцовский. Линию будут прокладывать от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новокольцовский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новокольцовский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала»,— написал господин Орлов в своем telegram-канале.

По его словам, с сентября расположенный в Новокольцовском районе новый кампус УрФУ примет студентов. В связи с этим в мэрии обсудили обеспечение автобусным сообщением с одним из остановочных пунктов Наземного метро, а также введение единого билета и проездного на поездки в автобусе и электричке.

Напомним, соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута — «наземного метро», было подписано на «Иннопроме» в 2022 году. На маршруте планируется задействовать «Ласточки». В перспективе железнодорожное пассажирское сообщение охватит весь Екатеринбург и города-спутники. Общая длина Новокольцовской ветки «наземного метро» составит 31 км, предполагается 15 остановок.

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