В Челябинске построят 24-этажный дом на перекрестке Свердловского проспекта и Работниц

Администрация Челябинска предоставила разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на пересечении улицы Работниц и Свердловского проспекта для строительства 24-этажного жилого дома. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Разрешение выдано собственнику участка – ООО «Третий автобусный парк». В мае прошли публичные слушания, где был одобрен проект строительства высотного дома со встроенными помещениями и автостоянкой на 120 мест.

По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала ООО «Третий автобусный парк» принадлежит Эдуарду Маховскому, который также руководит компанией. Основной вид деятельности компании – регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2019 году вопрос о предоставлении условно разрешенного вида использования участка для строительства высотного дома на публичные слушания выносило ООО «Полюс». Тогда проект отклонили из-за протеста УФНС России по Челябинской области. На спорном участке расположена бойлерная, которая отапливает здание ИФНС по Калининскому района, и налоговики опасались, что на пострадает при строительстве. Кроме того, против высотки выступили жильцы расположенного в непосредственной близости жилого комплекса «Святогор». Они опасались, что из-за уплотнительной застройки их квартиры потеряют в цене.

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