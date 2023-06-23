Житель Томской области расстрелял егерей на охотничьей заимке

В Томске к 23 годам лишения свободы приговорен 45-летний местный житель, обвиняемый в убийстве, уничтожении имущества и незаконном хранении взрывчатых веществ. Решение вынесено на основании вердикта присяжных заседателей.

Следствием установлено, что фигурант дела в 2020 году приехал в охотхозяйство «Хардикова заимка», чтобы забрать свои браконьерские сети, снятые егерями. На заимке у него возник конфликт с двумя работниками охотничьего хозяйства. Фигурант дела выстрелил в них, от полученных ранений оба егеря скончались на месте. После этого мужчина облил бензином постройки охотохозяйства и поджег их. Имуществу организации причинен ущерб на 19,5 млн руб., лесному фонду – 330 тыс. руб., сообщает СУ СКР по Томской области.

Также в ходе расследования выявлено, что мужчина незаконно хранил дома порох. Решение суда не вступило в законную силу.

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Оксана Павлова