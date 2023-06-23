Банк России: объем выданной ипотеки в Прикамье вырос на 36%

За четыре месяца 2023 года в Пермском крае было выдано 11,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму почти 32 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ИЖК вырос почти на 36%, количество — на 19%. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Совокупная задолженность пермяков по ипотечным кредитам увеличилась за год на 19% и на начало мая составила 240 млрд руб. На долю ИЖК приходится почти четверть всего объема розничного кредитования в Пермском крае.

По данным «ДОМ.РФ», за первые четыре месяца текущего года в регионе было выдано 2,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 8,7 млрд руб. За весь период действия льготных ипотечных программ (с 2018 года) в Пермском крае было выдано 28 тыс. таких кредитов на общую сумму 78 млрд руб. Общая площадь приобретенных объектов составила почти 1,5 млн кв. м.

Средний размер ипотечного кредита в Прикамье в апреле 2023 года составил 2,8 млн руб., год назад — 2,4 млн руб. Срок кредитования увеличился с 22 до 24 лет. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК за год выросла с 7,85 до 8,76%.