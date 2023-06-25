Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Средняя цена предожения (тыс. руб. за кв. м) Динамика Локация июн.22 Май.23 июн.23 За месяц За год Москва 321,4 319,8 318,4 -0,40% -0,90% Санкт-Петербург 237,6 230,3 230,9 0,30% -2,80% Казань 169,1 177,8 179,5 1,00% 6,20% Краснодар 126,3 148,5 152,3 2,60% 20,60% Нижний Новгород 133,5 145,5 145,7 0,10% 9,10% Екатеринбург 127 123,5 124,5 0,80% -2,00% Новосибирск 136,4 122,3 123,7 1,10% -9,30% Красноярск 106,2 117,3 120,5 2,70% 13,50% Ростов-на-Дону 115,8 120,6 117,9 -2,20% 1,80% Уфа 116,3 114,6 114,6 0,00% -1,50% Пермь 103,2 108 109 0,90% 5,60% Омск 112,2 108,1 107,8 -0,30% -3,90% Самара 107,5 114,7 107,8 -6,00% 0,30% Волгоград 84,6 94,2 99 5,10% 17,00% Воронеж 97,9 96,5 96,9 0,40% -1,00% Московская область 165,7 166,5 165,9 -0,40% 0,10% Ленинградская область 149,3 143,8 143,7 -0,10% -3,80%