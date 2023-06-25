Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя цена предожения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Локация
|июн.22
|Май.23
|июн.23
|За месяц
|За год
|Москва
|321,4
|319,8
|318,4
|-0,40%
|-0,90%
|Санкт-Петербург
|237,6
|230,3
|230,9
|0,30%
|-2,80%
|Казань
|169,1
|177,8
|179,5
|1,00%
|6,20%
|Краснодар
|126,3
|148,5
|152,3
|2,60%
|20,60%
|Нижний Новгород
|133,5
|145,5
|145,7
|0,10%
|9,10%
|Екатеринбург
|127
|123,5
|124,5
|0,80%
|-2,00%
|Новосибирск
|136,4
|122,3
|123,7
|1,10%
|-9,30%
|Красноярск
|106,2
|117,3
|120,5
|2,70%
|13,50%
|Ростов-на-Дону
|115,8
|120,6
|117,9
|-2,20%
|1,80%
|Уфа
|116,3
|114,6
|114,6
|0,00%
|-1,50%
|Пермь
|103,2
|108
|109
|0,90%
|5,60%
|Омск
|112,2
|108,1
|107,8
|-0,30%
|-3,90%
|Самара
|107,5
|114,7
|107,8
|-6,00%
|0,30%
|Волгоград
|84,6
|94,2
|99
|5,10%
|17,00%
|Воронеж
|97,9
|96,5
|96,9
|0,40%
|-1,00%
|Московская область
|165,7
|166,5
|165,9
|-0,40%
|0,10%
|Ленинградская область
|149,3
|143,8
|143,7
|-0,10%
|-3,80%