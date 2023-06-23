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обновлено 10:08

Председатель Кочевской думы переходит на работу в администрацию округа

Председатель думы Кочевского округа Олег Кучевасов написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Заксобрание Пермского края

Фото: Заксобрание Пермского края

Причиной отставки господина Кучевасова стала смены работы — он переходит на должность заместителя главы администрации Кочевского округа по инфраструктуре. Нового спикера Кочевской думы планируется избрать 8 августа.

Вчера стало известно об отставке спикера думы Суксуна Николая Корякова. Он сложил полномочия по аналогичной причине — в связи с переходом на работу в администрацию Суксунского округа. Бывший спикер займет должность первого заместителя главы муниципалитета.

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