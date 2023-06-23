Совладельцев холдинга «НЭВЗ-Союз» потребовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам охранного предприятия

Конкурсный управляющий компании «Охранное предприятие НЭВЗ-контур» Анна Гюнтер обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших должника. В заявлении указаны владелец компании Юрий Чумаков, АО «НЭВЗ-Керамикс», бывший совладелец «НЭВЗ-конутр» Олег Медведко, а также компании, в которых он является совладельцем – холдинговая компания «НЭВЗ-союз» и АО «Союз». Также к ответственности арбитражный управляющий требует привлечь Виктора Медведко, также являющегося совладельцем «НЭВЗ-союза» и АО «Союз». «Определить размер ответственности на дату подачи заявления невозможно»,– сообщает управляющий.

ООО «ОП НЭВЗ-контур» было признано банкротом в августе 2021 года. НА тот момент в реестр кредиторов были включены требования на 9,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ХК ОАО «НЭВЗ-союз» производит изделия для электроники и электротехники. Холдинг контролирует компанию «НЭВЗ-керамикс», которая производит наноструктурированную керамику.

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Оксана Павлова