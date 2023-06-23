Глава Следкома запросил отчет о расследовании нападения на полицейского в Ростовской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в Ростовской области. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале информационного центра ведомства.

По версии правоохранительных органов, 20 июня текущего года 25-летний мужчина, находясь рядом с автомобильной дорогой М-4 «Дон» в Азовском районе при задержании попытался скрыться и нанес одному из полицейских удар ножом. Пострадавшего госпитализировали, а мужчину задержали.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,— сообщает информационный центр.

Анастасия Назарова