Облсуд оставил главу Катав-Ивановского района под домашним арестом

Челябинский областной суд признал законным продление меры пресечения в виде домашнего ареста главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) до 17 июля. Решение принято с учетом позиции прокурора, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Постановление Центрального районного суда Челябинская пытался обжаловать обвиняемый. Он указал, что расследование дела находится на завершающей стадии, он не намерен скрываться и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Господин Шимнович настаивал на избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суды апелляционная инстанция отклонила эти доводы, оставив решение без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главу Катав-Ивановского района задержали сотрудники УФСБ России по региону в начале апреля. По версии следствия, в 2019-2021 года Николай Шимнович, будучи адвокатом, похитил более 4 млн руб. у коммерческой организации, находившейся в состоянии банкротства, интересы которой он представлял.

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