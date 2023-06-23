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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных товаров легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Росимущество будет передавать конфискованные товары МЧС и Минобороны на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях. Их будут использовать для помощи пострадавшим в пожарах, наводнениях, добавили в пресс-службе.

В постановлении идет речь об обуви, одежде и других текстильных изделиях. «При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров»,— сказано в сообщении.

В июне президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Инициативу предложил Минфин в январе 2023 года.

Олеся Павленко

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