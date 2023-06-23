В Челябинске изменится четыре троллейбусных маршрута

Из-за модернизации контактной сети в Челябинске закроют движение троллейбусов на трех участках. Как сообщают в мэрии, речь идет о проспекте Ленина (участок от улицы Пушкина до героев Танкограда), улицах героев Танкограда (от проспекта Ленина до ЖБИ) и Бажова (от Героев Танкограда до Первоозерного).

Из-за этого троллейбусы №10, 16, 17 и 19 временно изменят маршруты. С 24 июня до 10 июля они будут такими:

№10: ЧКПЗ – Копейское шоссе – улица Гагарина – Солнечный берег;

№16: АМЗ – площадь Революции – Пушкина – Свободы – автовокзал «Центральный»;

№17: Молдавская – площадь Революции – Пушкина – Свободы – автовокзал «Центральный»;

№19: ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссийская – Машиностроителей - ЧКПЗ.

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