Мэрия Челябинска предложила застройщикам 22 участка с ветхим жильем под реновацию

Администрация Челябинска предложила застройщикам активнее участвовать в комплексном развитии территорий (КРТ) города, чтобы помочь с сокращением аварийного жилого фонда. У мэрии денег на это не хватает. Об этом рассказала глава Наталья Котова на совещании с руководителями крупных строительных компаний.

Сегодня в работе администрации города находится 55 территорий, которые рассматриваются под комплексное развитие. Их общая площадь – почти 344 га. Градостроительный потенциал превышает 6,6 млн кв. м. жилья. На 22 площадках расположены 54 аварийных дома общей площадью 52 тыс. кв. м. Необходимо расселение 902 семьей. Именно эти территории мэрия предлагает застройщикам под КРТ.

«Переселение граждан из аварийного жилфонда — одна из самых сложных социально-экономических задач последних десятилетий, стоящих перед государством и муниципалитетами. Реализация осуществляется с помощью федерального и областного бюджетов в рамках соответствующих программ. Но выделенных объемов недостаточно для одномоментного расселения всех аварийных домов», – сообщила Наталья Котова.

В мэрии считают, что КРТ является реальным механизмом сокращения аварийного фонда. В городе уже есть примеры реализации проектов с расселением ветхих домов – в Ленинском и Советском районах. По итогам совещания, мэрия договорилась с застройщиками, что получит обратную связь по предложениям в течении месяца.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте