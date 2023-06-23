На паспортизацию казанских дорог потратят 1,2 млн рублей

Паспортизация дорог и внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обойдется в 1,2 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Паспортизация связана с необходимостью поставить на учет объекты дорожного хозяйства для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно- восстановительные работы, реконструкцию. Всего планируется паспортизировать 48 км автодорог, в список вошли 39 объектов, включая улицы Амирхана, Четаева, Волгоградская и другие.

В паспорте будут содержаться данные о схеме расположения объекта, уборочных территориях, информацию о состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, опор освещения.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.

"Ъ-Казань"