В Ярославской области подешевела поставка модульных ФАПов

Поставкой и сборкой модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий займется индивидуальный предприниматель из Твери. Итоги электронного аукциона подвели на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАП в Ярославской области

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области ФАП в Ярославской области

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Закупка предполагает установку 10 модульных ФАПов и 3 амбулаторий. Модули должны быть собраны в течение 90 дней с момента подписания контракта. Изначальная цена контракта составляла 107,3 млн руб. Но торги были конкурентными, победитель упал в цене почти на 19 млн. руб.

В итоге контракт заключается с индивидуальным предпринимателем Павлом Юрьевым, зарегистрированным в Твери. Стоимость работ — 88,5 млн руб. По два фельдшерско-акушерских пункта должно быть установлено в Ростовском и Некоузском районах, по одному — в Мышкинском, Ярославском, Угличском, Рыбинском, Брейтовском районах и Переславском городском округе. Амбулатории должны поставить в селе Диево-Городище, поселках Песочное и Ишня.

Андрей Иванов