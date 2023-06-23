В Ростовской области задержаны 30 незаконных мигрантов

В Аксайском районе Ростовской области полиция прверила 120 иностранцев и выявила 30 нелегалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ для незаконно прибывающих на территории региона иностранцев. Административные дела переданы на рассмотрение в суд.

Также полицейские выявили иностранца, который не исполнил постановление суда о самостоятельном выезде из региона. Мужчина признан виновным в нарушении ч. 3, ст. 20.25 КоАП РФ.

В Пермайском районе Ростова задержан мигрант, объявленный в федеральный розыск.

«По результатам рейдов принято решение о выдворении 10 иностранных граждан за приделы Российской Федреации»,– сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Назарова