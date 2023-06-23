После выброса вредных веществ под Новосибирском возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы. Об этом сообщили в прокуратуре региона, чьи материалы которой легли в основу дела.

По информации ведомства, одно из производственных предприятий Искитимского района при осуществлении хозяйственной деятельности превысило нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу и нарушило требования эксплуатации очистных установок, что повлекло загрязнение воздуха. Размер причиненного ущерба, по данным прокуратуры, составил 180 тыс. руб. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Новосибирском электродном заводе (ЭПМ-НовЭЗ).

Материалы прокурорской проверки поступили в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

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Илья Николаев