В Башкирии приняли в первом чтении законопроект о защите детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о защите детей от демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений, пропаганды педофилии и смены пола, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан».

Согласно законопроекту, органы государственной власти Башкирии обязаны «принимать меры по защите ребенка от информации, не только пропагандирующей, но и демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также от информации, пропагандирующей педофилию, и информации, способной вызвать у детей желание сменить пол, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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